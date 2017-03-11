Park ve boş arazide ‘yaşıyor görünen’ yedi seçmenin kayıtları donduruldu

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ öngören anayasa değişikliği referandumu öncesi İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Doğancılar Parkı’na ve boş bir araziye seçmen ikametgahı verildiği ortaya çıktı.

Birgün’den Uğur Şahin’in haberine göre Ahmediye Mahallesi’ndeki Doğancılar Parkı’nda üç kişiye ikametgah ve kapı numarası verildi. Parkın bulunduğu Tunusbağı Caddesi’nde kapı numaraları 58 ile son bulurken, parkta kayıtlı olan seçmenler 1000 numaraya kayıtlı gözüküyor. ‘Parkta yaşayanlara’ tebligat da gönderildi.

CHP Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu üyesi Avukat Onur Cingil, park ve boş arazide kayıtlı seçmenler bulunmasıyla ilgili ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu. Kurul park ve boş arazide bulunan toplam yedi kişinin seçmen kayıtlarını dondurdu.

Kuruldan şu açıklama yapıldı: “Ahmediye Mahalle muhtarıyla yapılan görüşmede, 1000 numaralı adresin Doğancılar Parkı’na kaymakamlık tarafından verildiğini ve Doğancılar Parkı’nda sokakta yaşayan şahısların kaldığını beyan etmesi üzerine, yapılan araştırmada, ilgili şahısların orada bulunmadıklarına dair düzenlenmiş tutanağın gönderildiği görülmüştür.”

Parkların özel yaşam alanı olmadığını söyleyen ilçe seçim kurulu, kapı numarasının 1000 olarak numaralandırılmasının mümkün olmadığını kaydetti.