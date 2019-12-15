Park kavgasında kadının kaburgasını kırmakla suçlanan öğretim görevlisi tutuklandı

Konya’da Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Fevzi Altan Göksu, bir arkadaşının oturduğu sitede araç parkı yüzünden tartıştığı Ayşe Y.’yi dövüp kaburgalarını kırdığı gerekçesiyle ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Olay, 17 Kasım günü merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi’ndeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Fevzi Altan Göksü, eşya almak için kendisi gibi akademisyen olan Süheyla B.’nin oturduğu siteye gitti.

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Eşyaları aracına yükleyen Göksu, Ayşe Y.’nin otomobilini otopark çıkışına park etmesi nedeniyle çıkamadı. Bunun üzerine Süheyla B., Ayşe Y.’nin dairesine giderek otomobilini otoparkın önünden çekmesini istedi. Bir süre sonra otomobilinin yanına gelen Ayşe Y. ile Süheyla B. arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada yaralanan Ayşe Y., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Suçlamaları kabul etmeyen Göksu ifadesinde, “Ben bir şey yapmadım. O topuklu ayakkabılarla koşarken park halindeki bir arabaya çarpıp yere düştü. Ben de ondan şikayetçiyim” dedi.

Ayşe Y. ise hastanede polise verdiği ifadesinde şu ifadeleri kullandı: “Aracımı sitenin otoparkına koymak için sitenin önüne park etmiştim. Daha sonra daireme çıktım. İsmini sonradan öğrendiğim kişi aracının siteye ait olmamasına rağmen içeriye koymuş. Aracım nedeniyle otoparktan çıkamamış. Daha sonra bir bayan kapımı çaldı ve aracımı otoparkın önünden çekmemi söyledi. Aşağıya indiğimde bu bayanın Fevzi Altan Göksu isimli kişiyle beraber olduğunu anladım. İsmini bilmediğim bu bayan bana hakaretler etmeye başladı. Ben de kendimi savunmak için ona bir şeyler söyledim. Bunun üzerine Fevzi Altan Göksu eliyle ve tekme atarak beni darp etti. Kaburgamda kırıklar oluştu”

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Polisteki ifadesinin ardından 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Fevzi Altan Göksu, mevcut delil durumu ile suçun ‘katalog’ suçlardan olması nedeniyle tutuklandı.

Tutuklama kararında, mağdur beyanı ile kadının hayati tehlikesi, vücudunda kemik kırığı ve yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceğine ait rapor bulunduğu belirtildi.