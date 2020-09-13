Park halindeki tur otobüsünün altına giren kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

İstanbul’un Fatih ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, tur otobüsünün altına girmek isterken mahsur kaldı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
Aksaray Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde park halindeki bir tur otobüsünün altında yabancı uyruklu bir kişinin sıkıştığı görüldü. Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kurtarmada başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de geldi.
İtfaiye ekipleri hava kompresörü ile otobüsü yerden yükselterek kurtarma çalışmasına başladı. Yerden yükselen otobüs, takozlarla sabitlenirken bir itfaiye görevlisiyle sağlık çalışanı otobüsün altına girdi
Otobüsün altındaki sıkışan kişinin yurt dışına kaçmak için otobüsün altındaki boşluğa girmeye çalıştığı öne sürüldü.