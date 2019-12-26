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Yaramazlara biraz batar!

Park halindeki minibüste çıkan yangın binaya sıçradı

Kağıthane’de park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dört katlı binanın dış cephesinin de yanmasına neden oldu.

Fotoğraf: DHA

Olay saat 00:30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Yıldız Sokak’ta meydana geldi. Sokak içinde park halinde bulunan 34 VJ 6480 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan minibüsü kısa sürede söndürürken, dış cephesi alev alan bina da söndürüldü.

Çıkan yangının ardından minibüs demir yığını haline gelirken, binada da hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni ise incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

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