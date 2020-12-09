Park halindeki cipi, ‘Arıza yaptı’ diyerek çekiciye yükletip çaldı

İstanbul’da uzun süredir park halinde olan cipi, “Arıza yaptı” yalanıyla çekiciye yükletip Bolu’ya götüren N.G. (42) polis tarafından yakalandı.
Bolu’da yaşayan N.G. iş için gittiği İstanbul’da park halindeki cipi gördü. Bir ay sonra yeniden İstanbul’a giden N.G., cipi, sürücüsünü, “Aracım arıza yaptı çeker misiniz” diyerek kandırdığı çekiciyle Bolu’ya götürdü.
N.G., farklı bir plaka takıp bir süre kullandığı cipi ıssız bir yere bırakıp ortadan kayboldu.
Terk edilmiş haldeki cipi görenler durumu polise bildirdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracın İstanbul’dan çalındığını tespit etti.
Plaka Tanıma Sistemi üzerinde yapılan araştırmada cipi Bolu’ya götüren kişinin N.G. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.