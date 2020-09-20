Park halindeki 21 otomobilin camı sopayla kırıldı, bir kişi gözaltında

Şanlıurfa’da park halindeki 21 otomobilin camını kırdığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde park halinde bulunan bazı otomobillerin camları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı.

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Araçlarının camlarının kırıldığını fark eden çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden polis, üç sokaktaki 21 otomobilin camlarının demir veya sopayla kırıldığını belirledi. Ekipler soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla bir kadını gözaltına aldı.