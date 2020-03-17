Paris’ten dönen bir yolcuya özel muamele: Polis marifetiyle otobüsten indirildi

Bugün Fransa’nın başkenti Paris’ten kalkan uçakla İstanbul’a getirilen yolculardan biri polis marifetiyle otobüsten indirildi. Aynı uçaktaki avukatın anlatımına göre yolcu ailesine teslim edilmek üzere alındı. Diğer yolcular ise iki saate yakın otobüste bekletildikten sonra karantinaya alınmak üzere yurda götürüldü.

Avukatın Diken’e aktardığına göre öğle saatlerinde Paris’ten kalkan uçak İstanbul’a inince otobüse bindirilen yolcular yaklaşık iki saat otobüsün içinde bekletildi. Bu süre boyunca neden beklendiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Daha sonra bir yolcuyu ailesinin gelip alacağı, bu yüzden beklendiği söylendi. Bir süre sonra otobüsün önüne polis ekipleri geldi.

Ardından söz konusu yolcu bir sağlık personeli eşliğinde ve polis marifetiyle otobüsten indirilip 34 CCP 136 plakalı bir araca bindirilerek götürüldü. Sağlık personeli, söz konusu yolcunun ‘valilik talimatıyla ailesine teslim edileceğini’ söyledi.

Yolcular protesto etti

Durum, otobüsteki yolcuların tepkisine neden oldu. Yolcular bir yandan saatlerdir bekletilmeyi bir yandan da ayrıcalıklı muameleyi protesto etti.

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O anlar otobüsteki yolculardan bazılarınca cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde bir yolcunun “O neden iniyor, karantinaya alınmayacak mı, hani nerde karantina” diye sorduğu duyuluyor. Bir yolcu da polislere hitaben, “Hanginiz terfi alacak” diye serzenişte bulunuyor.

KKTC Sivil Havacılık müdürünün kızı

İlerleyen saatlerde söz konusu yolcunun KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin Paris’te okuyan kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Havalimanı’nda torpilli garantina uygulanan Güzide Sofi, KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızıdır. Torpili buradan geliyor — Ali KIDIK (@alikdk) March 17, 2020

Olup bitenleri Diken’e anlatan avukat, Sofi’nin uçağa bindiği andan itibaren özel muamele gördüğünü de aktardı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte birçok kullanıcı Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçmesini istedi.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı olduğu öne sürülen Güzide Sofi’nin polis yardımıyla karantinadan kaçırılmasıyla ilgili bir soruşturma başlatılacak mı? @abdulhamitgul @drfahrettinkoca pic.twitter.com/R5aLgCciHR — ahmet şık (@sahmetsahmet) March 17, 2020

Soylu’dan açıklama geldi

Videoların giderek yayılması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama geldi. Soylu, iki yolcudan bahsederken, Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirildiklerini, böyle bir transit uygulaması olmadığını, gereğinin yapıldığını söyledi. Bakan, iki yolcunun da karantinaya alındığını, 14 gün sonra Kıbrıs’a gönderileceğini de duyurdu.