Paris’teki yeraltı mezarlarında kaybolan gençler üç gün sonra bulundu

Paris’te iki genç, yeraltı mezarlarında kaybolmalarından üç gün sonra bulundu.

Fransa’nın başkentindeki 250 kilometrelik yeraltı mezarlarında yaklaşık altı milyon cenazenin gömülü olduğu sanılıyor.

Mezarlar, 18’inci yüzyılın sonunda dolan ortaçağ mezarlarından çıkarılan kemiklerin yeraltına indirilmesiyle oluşturulmuş.

BBC Türkçe’nin haberine göre 16 ve 17 yaşlarındaki iki kişi, üç günlük aramanın ardından bulundu.

Gençlerin herhangi bir sağlık problemi olmadığı, yalnızca hipotermi geçirdikleri öğrenildi.

Mezarın 15 derece olduğu belirtiliyor.

Öte yandan mezarlara bazı kişilerin yasa dışı bir şekilde gizlice girdikleri, bazı kişilerinse ‘parti’ verdikleri ifade ediliyor.