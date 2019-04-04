Paris’teki lüks otelden 2.2 milyonluk mücevher çalındı

Fransa’nın başkenti Paris’in en lüks otellerinden Peninsula’daki butikten 350 bin avroluk (yaklaşık 2.2 milyon lira) mücevher ve kıyafet çalındı.

Fotoğraf: Twitter

BBC’deki habere göre maskeli iki adam otele girdi. Biri otelin butik çalışanını etkisiz hale getirdi, diğeri baltayla camları kırıp mücevherleri ve kıyafetleri çaldı. Kimse yaralanmadı; hırsızlar kaçtı ve dışarıda bekleyen arkadaşlarının kullandığı araca binerek hızla otelden ayrıldı. Fransız polisi, aracın soygundan yarım saat sonra yanmış halde bulunduğunu açıkladı.

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Geçen yıl, kennteki Ritz Otel’den 4.5 milyon avroluk (yaklaşık 28.3 milyon lira) mücevher çalınmıştı.

Paris’in 16’ncı bölgesindeki Avenue Kléber’de bulunan Peninsula’nun 100 yılı aşkın sürelik geçmişi var. Otel, geçen hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’ ağırlayan