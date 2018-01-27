Paris’te ‘yüksek alarm’: Seine Nehri taşmak üzere

Fransa’nın başkenti Paris’teki Seine Nehri, yoğun yağış nedeniyle yaklaşık beş buçuk metre yükseldi. Taşma ihtimaline karşı Paris’te yüksek alarm seviyesine geçildi. (Reuters/Pascal Rossignol)
Yaramazlara biraz batar!
Fransa’nın başkenti Paris’teki Seine Nehri, yoğun yağış nedeniyle yaklaşık beş buçuk metre yükseldi. Taşma ihtimaline karşı Paris’te yüksek alarm seviyesine geçildi. (Reuters/Pascal Rossignol)
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “CHP adaların faturasını AK Parti’ye kesiyor, tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım” dedi.
ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri (DSG) sözcüsü Redur Helil “Eğer Erdoğan savaşı yaymayı denerse bunun uygun karşılığını alır” dedi.
Kasımpaşa Tüneli’nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PYD ve YPG’yi kastederek, “Dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri” dedi.
Bir Twitter hesabından paylaşılan ‘yalan haber’, Türkiye’deki pek çok yayın organının yanı sıra, haber programlarında çok sık karşılaştığımız bir ‘Ortadoğu uzmanı gazeteci’yi kandırmayı başardı.
Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ndeki ‘hamile çocuklar skandalı‘yla ilgili yeni gelişmeleri aktardı.