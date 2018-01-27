Diken

Yaramazlara biraz batar!

Paris’te ‘yüksek alarm’: Seine Nehri taşmak üzere

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Fransa’nın başkenti Paris’teki Seine Nehri, yoğun yağış nedeniyle yaklaşık beş buçuk metre yükseldi. Taşma ihtimaline karşı Paris’te yüksek alarm seviyesine geçildi. (Reuters/Pascal Rossignol)


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