Paris’te üst üste iki saldırı: Bir polis memuru yaralandı, bir saldırgan öldürüldü

Paris’te bulunan Orly Havaalanı’nda bir askerin silahını almaya çalışan şüpheli vurularak öldürüldü.

Reuters’in Fransız BFM TV’ye dayandırdığı haberine göre havalimanının güney terminali tahliye edildi. Görgü tanıklarına silah seslerinin duyulmasının ardından yolcuların uçaklardan çıkmasına izin verilmediğini aktardı. Havalimanındaki bütün uçuşlar da durduruldu.

AFP haber ajansına konuşan bir Fransa İçişleri Bakanlığı yetkilisi, saldırganın vurularak öldürülmeden önce bir mağazaya sığındığını söyledi.

Bomba imha ekipleri de olası bir ihtiyaç doğabileceği endişesiyle Paris’in güneyinde bulunan Orly Havaalanı’nda hazır bekliyor.

Şehrin kuzeyinde ikinci saldırı

Fransa iç işleri bakanlığı, şehrin kuzeyinde yol kontrolü yapan bir polis memurunun saldırıya uğradığını ve yaralandığını duyurdu. İki saldırı arasında bir bağlantı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar geliyor…