Paris’te tarihi gün: Almanya ve Fransa parlamentolarından ortak oturum

İkili ilişkilerini güçlendirmek isteyen Fransa ve Almanya’nın parlamentoları ilk kez ortak oturum yaptı. İki parlamentodan 50’şer vekil Fransa’nın başkenti Paris’teki tarihi oturumda bir araya geldi.

Fotoğraf: Twitter

Die Zeit’taki habere göre Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble ve Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, 100 vekilden oluşan mini parlamentonun kuruluş nedenlerini anlattı.

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Schäuble, “Burada hararetli ve faydalı tartışmalar yapılacağını umarım” derken Ferrand, ortak parlamento fikrini “Avrupa’daki işbirliğine yeni, eşsiz bir boyut” olarak niteledi. Ferrand, Twitter’da paylaştığı fotoğrafın altına ise “Tarihi gün” yazdı.

Ocak ayında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanan Aachen Anlaşması uyarınca oluşturulan ortak parlamentonun vekilleri bundan sonra yılda iki kez bir araya gelecek.

Paris ve Almanya’nın başkenti Berlin’de dönüşümlü olarak düzenlenecek oturumlarda gündemi dış politika, güvenlik, AB meseleleri ve ticaret gibi işbirliğinin kuvvetlendirilebileceği alanlar oluşturacak.

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Oturumlar ulusal parlamentolar açısından bağlayıcı olmayacak.



