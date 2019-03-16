Paris’te ‘Sarı Yelekliler’ polisle çatıştı: Champs-Elysees alev alev

Fransa’nın başkenti Paris’te benzin zammı nedeniyle eylem yapan Sarı Yelekliler, düzenledikleri ’18’inci hafa sonu gösterisi’nde polisle çatıştı.

Fotoğraf: Twitter

Fransa’nın başkenti Paris’te 17 Kasım’da akaryakıt fiyatlarına getirilen zammın protesto edilmesi için başlayan ve sonrasında Belçika, Hollanda ve Birleşik Krallık gibi çeşitli ülkelere yayılarak büyüyen ‘Sarı Yelekliler‘ eylemleri 14’üncü haftasında devam ediyor. Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybederken 2 bini aşkın eylemci yaralanmış, 6 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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Göstericiler, Paris’in dünyaca ünlü Champs-Elysees Caddesi’nde bir otomobili, gazete satılan iki kulübeyi, çöp kovalarını ve çok sayıda lastiği ateşe verdi. Alevler içinde kalan caddeyi dumanlar kapladı. Ünlü markalarınki dahil çok sayıda mağazanın camları kırıldı. Polis, kendilerine sis bombası atan göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

İçişleri bakanlığının açıklamasında, cumartesi gösterisi için toplanan 7-8 bin göstericinin 1500’e yakınının şiddete başvurduğu ve 64 kişinin tutuklandığı belirtildi.