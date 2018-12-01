Paris’te ‘Sarı Yelekliler’ eylemi sürüyor: Gözaltı sayısı 100’ü geçti

Fransa’da akaryakıt zamlarını protesto eden ‘Sarı Yelekliler’in eyleminde şimdiye kadar 100’den fazla kişi gözaltına alındı.

İki haftadır süren eyleme katılanlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifa etmesini istiyor.

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Polis başkent Paris’te önlemlerini geceden aldı. Ana arterler geçişlere kapatılırken eylemciler cumhurbaşkanlığı binasına 10 dakikalık mesafede bulunan ünlü Champs-Elysees Bulvar’nın etrafında toplandı.

Geçen haftaki gösterilerde çok sayıda mağazanın zarar görmesi nedeniyle caddede bulunan işyerleri kepenk kapattı.

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Le Figaro gazetesi, sabah saatlerinde toplanan onlarca eylemciye polisin göz yaşartıcı gaz ve panzerlerden su sıkarak müdahale ettiğini duyurdu.

Polisin olası müdahalesine karşı ara sokaklardaki eylemcilerin barikatlar kurduğu kameralara yansıdı.

Eylemcilerin ‘Zafer’i

Fransız televizyon kanalı BFMTV, öğle saatlerine doğru bulvara girmek için polisle çatışan eylemcilerden en az altısının gözaltına alındığını bildirdi.

Polislerin görüş alanını kısıtlamak için sarı boya atan eylemciler, saat 12.00 sıralarında bulvarın girişinin simge noktası Charles de Gaulle Meydanı’nı (Zafer Takı) ‘ele geçirmeyi’ başardı.

Polis burada da göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sarı yelekli bazı eylemciler ise güvenlik güçlerine sarı güller verdi.

Franız eylemcilerin polisler çatışmalara karşı çevredeki mağazalardan ‘sopa’ olarak parçalar kopardıkları bildirildi.

Eylemde bugün yaklaşık 40 kişi gözaltına alındı. Bunlardan ikisi üzerlerinde yasaklı silah bulunduğu için tutuklandı.

Başbakan Édouard Philippe, Fransa’da 36 bin eylemcinin sokaklara çıktığını, söz konusu rakamın Paris’teyse 5 bin 500 civarında olduğunu açıkladı.

Başbakan, Paris’teki eylemlerde şimdiye kadar 107 kişinin gözaltına söyledi. Ayrıca üçü polis 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin son bir yılda akaryakıta getirdiği yüzde 2’lik ek zamları protesto etmek amacıyla geçen ay halk arasında ‘Sarı Yelekliler’ adlı bir hareket ortaya çıkmıştı. Göstericilerin, otomobillerde bulundurulması zorunlu fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle bu adla anılan protestolar 17 Kasım’da başlamıştı. Protestolarda şimdiye kadar iki kişi yaşamını yitirmişti.

Başbakan Edouard Philippe ile protestocular arasında geçen cuma bir görüşme planlanmış fakat görüşmeye yalnızca iki protestocu katılmış, katılımcılardan biri de “Görüşmenin canlı yayınlanması talebimiz kabul edilmedi” diyerek toplantıyı henüz başında terk etmişti.