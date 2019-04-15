Fransa’nın başkenti Paris’te Notre Dame Katedrali’nde yangın çıktı.
Notre Dame Katedrali’nden bir sözcü tarihi yapının tamamının yanıyor olduğunu söyleyerek, “Geriye hiçbir şey kalmayacak” dedi.
Avrupa’da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali’nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı bildirildi.
Tarihi yapının duvarlarındaki çatlakların giderek belirginleşmesi ve bazı kısımlarının dökülmeye başlaması sonrası renovasyon çalışmaları başlatılmıştı.
Paris’teki emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.