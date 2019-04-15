Diken

Yaramazlara biraz batar!

Paris’te Notre Dame Katedrali’nde yangın

Fransa’nın başkenti Paris’te Notre Dame Katedrali’nde yangın çıktı.

Notre Dame Katedrali’nden bir sözcü tarihi yapının tamamının yanıyor olduğunu söyleyerek, “Geriye hiçbir şey kalmayacak” dedi.

Reklam

Fotoğraflar: Reuters

Avrupa’da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali’nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı bildirildi.

Tarihi yapının duvarlarındaki çatlakların giderek belirginleşmesi ve bazı kısımlarının dökülmeye başlaması sonrası renovasyon çalışmaları başlatılmıştı.

Paris’teki emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Reklam

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

SON HABERLER

Tiger Woods’un tarihi dönüşü: 11 yıl sonra gelen şampiyonluk

Son büyük başarısını 2008’de ABD Açık Golf Turnuvası’nda şampiyon olarak elde eden ABD’li golfçü Tiger Woods, golf erkeklerde dört büyük turnuvadan biri olan Masters’ı kazandı. 43 yaşındaki Woods, 11 yıl aradan sonra büyük bir organizasyonda şampiyon olarak spor tarihinin en büyük geri dönüş öykülerinden birine imza attı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...