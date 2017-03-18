Paris’te ‘faili tek’ çifte saldırı: Bir polis memuru yaralandı, saldırgan öldürüldü

Fransa’nın başkenti Paris’te ‘radikal İslamcı’ bir saldırgan bir polis memurunu yaraladıktan sonra Orly Havalimanı’na gitti. Burada bir askerin silahını zorla alan saldırgan diğer askerler tarafından öldürüldü.

Durum, havalimanındaki silah seslerinin ardından ortaya çıktı. Bir askerin silahını almaya çalışan şüpheli vurularak öldürüldü.

Reuters’in Fransız BFM TV’ye dayandırdığı habere göre havalimanının güney terminali tahliye edildi. Görgü tanıkları silah seslerinin duyulmasının ardından yolcuların uçaklardan çıkmasına izin verilmediğini aktardı. Havalimanındaki bütün uçuşlar da durduruldu.

AFP haber ajansına konuşan bir Fransız yetkili, saldırganın vurularak öldürülmeden önce bir mağazaya sığındığını söyledi.

Bomba imha ekipleri saldırganın üzerinde bomba düzeneği olabileceği ihtimaline karşın havaalanına gitti. İçişleri bakanlığı, saldırganın üzerinde bomba bulunmadığını açıkladı.

Saldırganın istihbarat servisleri tarafından ‘bilinen’ bir ‘radikal İslamcı’ olduğu belirtildi.

Ardından şehrin bu kez kuzeyinden bir başka saldırı haberi geldi. Fransa içişleri bakanlığı, şehrin kuzeyinde yol kontrolü yapan bir polis memurunun saldırıya uğradığını ve yaralandığını duyurdu.

Daha sonra bu iki saldırı arasında bir bağlantı ortaya çıktı. Aslında polisin yaralandığı saldırının havalimanındaki saldırıdan önce düzenlendiği tespit edildi.