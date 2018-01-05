Paris’te Erdoğan’a bir protesto da FEMEN’den: İnsan hakları katili

Siyasi içerikli üstsüz eylemleriyle ünlü feminist örgüt FEMEN, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak bugün Paris’te bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı protesto etti.

Erdoğan’a ilk protestoyu Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü düzenlemişti. İkinci eylem FEMEN’den geldi.

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FEMEN’in Fransa örgütlenmesi, Erdoğan’ın ziyareti öncesi Türkiye’de erişim engeli getirilen Twitter hesabı @Femen_France’tan, protestonun ‘kadın hakları, LGBT hakları, basın özgürlüğü ve Kürt hakları’ için yapıldığını belirtti.

FEMEN aktivistleri “İnsan hakları katili Erdoğan” diye bağırdı.

FEMEN’in Türkiye’deki Twitter hesabı protestoyu şöyle paylaştı:

Erdoğan bugün Fransız mevkidaşı Macron ile öğle yemeğinde buluştu. Erdoğan’ın yiyip bitirdiği şeyler: Kadın hakları, eşcinsel hakları, Kürt hakları, gazeteci hakları! #FEMEN pic.twitter.com/GNn06oGjrU — FEMEN Turkey (@FEMEN_Turkey) 5 Ocak 2018

FEMEN üyeleri eylemin ardından gözaltına alındı.

Protestoya ait bir video RT Fransızca servisinin Facebook hesabında paylaşıldı.

Action des Femen contre la venue d'Erdogan à Paris Action des Femen contre la venue d'Erdogan à ParisLire l'article sur la rencontre des dirigeants français et turc : https://francais.rt.com/international/47033-erdogan-recu-par-macron-paris-macron-visite-controversee-dossiers-epineux🔎 Le président turc Recep Erdogan est en visite en France pour évoquer plusieurs dossier sensibles et apaiser ses relations avec ses partenaires européens. L'opposition, France Insoumise en tête, s'insurge contre la venue d'un «dictateur». Posted by RT France on Friday, 5 January 2018

Erdoğan’ın ziyareti öncesinde, yeni yıl nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya gelen Macron, “Otoriter rejimlerin ortadan kaldırdığı ilk özgürlük basın özgürlüğüdür” diyerek, Türkiye’yi örnek göstermişti. Macron buna karşılık sonuç almak amacıyla diyalogun kesilmemesi gerektiğini belirtmişti.

Türkiye’de çok sayıda gazetecinin tutuklu olduğunu vurgulayan Macron, konuyu Erdoğan ile görüşmesinde gündeme getireceğini söylemişti.

4 Femen arrêtées après une action anti Erdogan à Paris 4 Femen arrêtées après une action anti Erdogan à ParisLire l'article sur la rencontre des dirigeants français et turc : https://francais.rt.com/…/47033-erdogan-recu-par-macron-par…🔎 Le président turc Recep Erdogan est en visite en France pour évoquer plusieurs dossier sensibles et apaiser ses relations avec ses partenaires européens. L'opposition, France Insoumise en tête, s'insurge contre la venue d'un «dictateur». Posted by RT France on Friday, 5 January 2018

Erdoğan, Fransa ziyareti öncesinde Esenboğa havaalanında düzenlediği basın toplantısında bu konuya değinmedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’sa dünkü basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’deki basın özgürlüğü konusunda açıklamalarının bilgi eksikliğinden kaynaklandığını ifade etmiş, “Macron’un bu konudaki sözlerini yarın Fransa’da konuşacağız” demişti.

Kalın, “Fransa’da Paris ve Nice saldırıları sonrası onların ne tür tedbirler aldığını biliyoruz; Türkiye benzer tedbirleri alınca basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlaması deniyor, bunu kabul edemeyiz” diye konuşmuştu.