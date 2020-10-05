Paris’te bar, spor salonu ve havuzlar iki hafta kapatılacak

Fransa’nın başkenti Paris’te Covid-19 tedbirleri kapsamında bar, spor salonu ve havuzlar iki hafta kapatılacak.

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Ülke çapında test yapılmaya başladığından beri 17 bin vakayla en yüksek sayıya geçen cumartesi ulaşan Fransa, ağustostan beri katlanarak artan vaka sayısını kontrol etmeye çalışıyor.

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Ülkede pazar günü 12 bin 565 vaka tespit edilmişti.

Yeni uygulamaya göre yiyecek ve içki servisi yapan restoran ve bistrolar belirlenen hijyen kurallarına uydukları, müşterilerin iletişim bilgilerini kaydettikleri ve 22:00’de kapılarını kapattıkları sürece açık kalabilecek.

‘Frenleme önlemi’

Polis şefi Didier Lallement, basın toplantısındaki açıklamasında şunları söyledi: “Bunlar frenleme önlemleri çünkü salgın çok hızlı ilerliyor. Yavaşlatmalıyız ki sağlık sistemimiz kapasitesini aşmasın.’’

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Marsilya’da da 26 Eylül’de iki hafta boyunca tüm bar, restoran ve spor salonları kapatılmıştı.

Tiyatro, müze ve sinema gibi halka açık mekanlar arasından da önlemlere uymayanlar hizmetlerini sonlandırmak durumunda kalmıştı.

Başbakanlık ofisinin açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti: ‘’Virüsün yayılmasını önleme mücadelesinde vazgeçilmez olan bu tedbirler, Paris ve onu çevreleyen üç bölge için iki hafta süreyle geçerli olacak.’’