Paris’te askerlerin üzerine araç sürüldü: İkisi ağır altı yaralı

Paris’in kuzeybatısında yer alan Levallois-Perret semtinde askerlerin üzerine araç sürüldü.
Reuters’a konuşan bir yetkili altı askerin yaralandığını, ikisinin durumunun ciddi olduğunu söyledi.
Ayrıntılar geliyor…
Yaramazlara biraz batar!
Paris’in kuzeybatısında yer alan Levallois-Perret semtinde askerlerin üzerine araç sürüldü.
Reuters’a konuşan bir yetkili altı askerin yaralandığını, ikisinin durumunun ciddi olduğunu söyledi.
Ayrıntılar geliyor…
Paris’in batısında yer alan Levallois-Perret bölgesinde askerlerin üzerine araç sürüldü.
Yeni Şafak, darbe girişiminin firari kilit isimlerinden, ‘FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı olduğu söylenen Adil Öksüz’ün Almanya’a sığındığını iddia etti.
İktidarın her tür imkanı sunduğu ve sayılarını gitgide artırdığı imam hatip liselerinde katsayı farkı kaldırılmasına karşın üniversite giriş sınavında ‘beklenen’ başarıyı gösteremedi.
Adalet Bakanlığı, darbe, terör ve örgüt davalarında şüpheli, sanık ve hükümlülerin avukatlarının iki yıla kadar görevlerinden yasaklanabileceği talimatını verdi.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, geçtiğimiz günlerde savcılığa teslim ettiği, TSK içindeki ‘FETÖ’ yapılanmasına dair bilgi ve belgelerin yer aldığı öne sürülen ‘flash disk’in içeriğini gazetecilerle paylaşabileceğini söyledi.