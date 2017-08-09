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Yaramazlara biraz batar!

   
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Paris’te askerlerin üzerine araç sürüldü: İkisi ağır altı yaralı

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Paris’in kuzeybatısında yer alan Levallois-Perret semtinde askerlerin üzerine araç sürüldü.

Fotoğraflar: Reuters

Reuters’a konuşan bir yetkili altı askerin yaralandığını, ikisinin durumunun ciddi olduğunu söyledi.

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Ayrıntılar geliyor…

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