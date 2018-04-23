Paris saldırganı Abdeslam’a polise ateş açmaktan 20 yıl hapis cezası

Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sekiz kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi. İstanbul Anadolu başsavcılığından, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi hakkında yapılan açıklamada, ‘tribünde bulunan belirli grupların bahse konu olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edilip futbol camiasını ve spor faaliyetlerini hedef […]