Paris saldırganı Abdeslam’a polise ateş açmaktan 20 yıl hapis cezası

Paris’te 2015 yılında düzenlenen eş zamanlı IŞİD saldırılarının hayatta kalan tek zanlısı Salah Abdeslam, Belçika’daki mahkeme tarafından, Brüksel’de yakalandığı gün polise ateş açmaktan suçlu bulundu.
Fransa’da cezaevinde tutuklu bulunan 28 yaşındaki Abdeslam, 130 kişinin öldüğü 368 kişinin yaralandığı saldırılarla ilgili de Fransa’daki mahkemede yargılanıyor.
BBC Türkçe’nin haberine göre, Belçika polisi ‘terör bağlantılı’ suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Abdeslam’ın Brüksel’de dört ay saklandığı evine 15 Mart 2016’da baskın düzenlemişti. Paris saldırganı baskında polise ateş açmış, çıkan çatışmada evdeki üç şüpheliden biri öldürülmüş, üç polis memuru yaralanmıştı.
Abdeslam kaçmayı başarmış, ancak baskından birkaç gün sonra Molenbeek’te yakalanıp Fransa’ya gönderilmişti.
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