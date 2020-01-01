Paris Operası’nın orkestra üyelerinden Macron’un emeklilik reformuna ‘konser’li protesto

Fransa’da, başkent Paris’in adını taşıyan operanın orkestrasındaki sanatçılar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformununu bedava açık hava konseri vererek protesto etti.

Fotoğraf: BBC

Paris’teki Bastille Operası’nın önünde toplanan müzisyenler çok ağır çalıştıklarını ve emeklilik yaşının ileri çekilmesini istemediklerini ifade etti.

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“Hafta sonları bile çalışıyoruz; çok yoruluyoruz ve emeklilik yaşının değişmesini istemiyoruz” diyen orkestra üyeleri tepkilerini de ekmek paralarını kazandıkları çalgılarıyla gösterdi. Birkaç eser seslendiren orkestranın ‘protestosu’ sayesinde opera binası önünde toplanan yüzlerce Parisli bedava konser dinledi.

42 farklı emeklilik türünü bünyesinde barındıran Fransız emeklilik sisteminde reform yapmak isteyen Macron, 62 olan emeklilik yaşını kademeli olarak ileri çekmek istiyor.

Reform paketinin geri çekilmesini isteyen binlerce çalışan 5 Aralık’tan beri grevde. Ülkedeki genel grev nedeniyle başta ulaşım olmak üzere çok sayıda hizmet aksıyor.