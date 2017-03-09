Paris Moda Haftası notları: 80’ler önümüzdeki kışı ele geçiriyor

BERNA VINCENT

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80’ler esintili, stil sahibi, astronotu andıran giysiler. Kocaman kazaklar, büyük beden ceketler. Lagerfeld’in uzay üssü podyumu. Rihanna, Kate Moss, Sienna Miller ve onlarca yıldız. Buyrun Paris Moda Haftası notlarına…

Paris podyumlarından anlıyoruz ki güçlü omuzları, keskin hatları ve feminen kesimleriyle 80’ler önümüzdeki kış dünyayı ele geçiriyor.

Bianca Jagger’lı, Jerry Hall’lu Studio 54 fotoğraflarına göz atarak 80’lerin ışıltısıyla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz. Vinil, deri gibi materyallere ek olarak gümüş pırıltıları da önümüzdeki sezon altın çağını yaşayacak.

Gümüş rengi botlar, gümüş ışıltılar, gümüş makyaj… Kısacası önümüzdeki kış ağırlıklı olarak stil sahibi birer astronot olacağız ve tasarımlara bakıldığında bu hiç de kötü bir fikir değil.

Balenciaga klasik tarzının biraz dışına çıkıp parka, kaban gibi parçaların formunu bozarak alışılandan farklı kış kadını siluetleri yaratıyor. Bunu markanın genç kreatif direktörü Demna Gvasalia’nın imzası olarak yorumlayabiliriz.

Biraz yıldız tozu, biraz 80’ler

Oversize ceketler, rahat ve kocaman kazaklar ve gümüş tonlarında kalem etekler de koleksiyonun öne çıkan parçaları. 1950’lerin gece elbiselerinin yeniden yorumu olan couture tasarımlar da beğeni topladı.

Mugler, 80’lerin iddiasını ve keskin çizgilerini podyuma taşıdı. Tül, deri gibi farklı dokuların bir arada kullanıldığı tasarımlardaki altın ve gümüş ışıltılar David Bowie’nin Ziggy Stardust personasını akla getirdi.

Rahatlığına kuşku yok ancak taytların pantolon yerine geçip geçemeyeceği en eski tartışmalardan biridir. Giambattista Valli bu tartışmaya kendi açısından nokta koymuş, üstelik seksi, süslü taytlar yerine Nike taytlarla. Ünlü modaevi böylece Paris Moda Haftası’nın en çok konuşulan defilelerinden birine de imza attı.

Dior’un yeni kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri’nin modaevinin de temel esin kaynağı olan Paris’ten ilham aldığı yeni koleksiyonu yılın moda olayları arasına girdi bile.

Koleksiyonda ağırlıklı olarak mavi ve tonlarına yer veren Chiuri, Christian Dior’un o ünlü sözünü hatırlatıyor: “Siyaha rakip olabilecek tek bir renk var, o da deniz mavisi.” Rodin Müzesi’nin romantik atmosferinde gerçekleşen Dior şovu kadar, şovu izleyen ünlü yıldızlar da çok konuşuldu.

Uzayın hakimi Chanel

Paris Moda Haftası’nı en özel kılan şovlardan biri kuşkusuz Mösyö Lagerfeld’in Chanel gösterisi. Davetiyeleri en çabuk tükenen, modaseverlerin yakından izlemeyi en çok istediği modaevinin defileden çok epik performans halini almış gösterisinden bahsediyoruz.

Kural değişmedi, Karl Lagerfeld Grand Palais’yi bu sefer de Chanel Uzay Üssü’ne dönüştürdü. Fütüristik metalik çizmeler, galaktik çağrışımlı baskılar ve uzay temasına uyarlanmış klasik Chanel tüvitleri beğeni topladı.

YSL’ye seksizm suçlaması

Haziran 2016’da göreve geldiğinde “Benim Saint Laurent’im Hedi Slimane’ın Saint Laurent’i gibi olmayacak” diye iddialı bir açıklama yapmıştı Belçikalı kreatif direktör Anthony Vaccarello.

Parisli modaseverlerin ilk başta zor alışıp sonra çok sevdikleri ve ayrılmasına çok üzüldükleri Hedi Slimane’dan sonra Vaccarello’yu benimsemeleri zor olur diye düşünsem de 2017 ilkbahar/yaz koleksiyonundan sonra yanıldığımı kabul etmiştim.

Her yerde Vaccarello’nun YSL’si konuşuluyordu, ta ki şehirdeki tüm bilboardları süsleyen son kampanya görsellerine kadar. Anthony Vaccarello, 80’lerin cazibesi ve ışıltısıyla beraber Parislilerin protesto ruhunu da geri getirdi. Seksist olduğu gerekçesiyle eleştirilen kampanya ile ilgili olarak marka tarafından gerekli düzeltme yapılacağı açıklaması geldi.

Küçük bir hatırlatma, Vaccarello Slimane’ın ardından göreve geldiğinde yaptığı ilk kampanya çekimlerinde de eleştirilere maruz kalmıştı, sebep kış 2016 görsellerinde markaya dair hiçbir ürüne yer verilmemiş olmasıydı.

Doğru tahmin ettiniz, kış kampanyası olarak sadece çıplak modelleri görüyorduk. Yeni kreatif direktör o zaman da Hedi Slimane’ı taklit ettiği eleştirisine maruz kalmıştı ancak Hedi Slimane kampanyalarda ürünleri de kullanıyordu ve tüm fotoğrafları Vacarello’dan farklı olarak kendi çekiyordu.

Akılda kalanlar…

Kate Moss, Sienna Miller, Olivia Palermo, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Rihanna, Pharrell, Emma Roberts, Emily Ratajkowski, Alicia Keys, Chiara Ferragni, Zayn Malik, Solange Knowles, Anna Wintour, Carine Roitfeld, Alexa Chung, Zoe Kravitz, Lou Doillon, Charlotte Gainsbourg gibi ünlü isimler şovları ön sıradan izledi.

Bir önceki Paris Moda Haftası’nda yaşadığı hırsızlık olayı nedeniyle Paris’e gelmeyen Kim Kardashian’ın yerini Nicki Minaj doldurdu. Tüm önemli şovları ön sıradan izleyen Minaj, Haider Ackermann defilesinde giydiği ve göğsünün yarısını açıkta bırakan kıyafetiyle ilgi odağı oldu.