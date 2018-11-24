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Yaramazlara biraz batar!

Paris metrosunda doğan Osman’a 25 yıl ücretsiz ulaşım hakkı

Fransa’nın başkenti Paris’te metroda doğan bebeğe 25 yaşına kadar ücretsiz toplu taşıma kullanım hakkı verildi.

Fotoğraf: Reuters

Huffington Post’un haberine göre , 21 Kasım çarşamba günü saat 22.40 sularındaki doğuma metroda bulunan bir doktor yardım etti. Altı numaralı hattın Glaciere durağında doğan bebeğe Osman (Ousmane) adı verildi. Osman ve annesi daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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Olay nedeniyle saat 23.10’a kadar yaklaşık bir buçuk saat metro hattındaki ulaşım aksadı. Metro idaresi Osman’ın dünyaya gözlerini açmasını Twitter sayfasından duyurarak, 25 yıl ücretsiz ulaşım hakkı kazandığını açıkladı. Ayrıca paylaşılan mesajda anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Geçen haziran ayında da Paris’in  ‘RER A’ hattında bir bebek dünyaya gelmiş, kendisine yine 25 yıllık ücretsiz ulaşım hakkı hediye edilmişti.

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