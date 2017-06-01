Paris İklim Anlaşması’ndan çekildiklerini duyuran Trump: Daha adilini yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin Paris iklim anlaşmasından çekileceğini duyurdu.

Anlaşmadan çekilme için özel bir ekibin çalışma yürüttüğü, kararda 22 Cumhuriyetçi senatörün çekilmeye çağrı yapan mektubunun etkili olduğu öne sürülmüştü.

Trump, haberin duyulmasından kısa süre sonra “Paris anlaşmasıyla ilgili kararımı birkaç gün içinde açıklayacağım” demişti.

Anlaşmanın ülkesinin çıkarlarına zarar verdiğini savunan Trump, iklim konusunda ‘daha adil bir anlaşma’ yapacaklarını söyledi.

ABD böylece Suriye ve Nikaragua’yla birlikte anlaşmayı imzalamayan üç ülkeden biri haline geldi. ABD’nin anlaşmaya taraf olması, diğer ülkeleri de teşvik açısından önemliydi. ABD, Çin’in ardından en fazla karbon salınımına neden olan 2’inci ülke konumunda.

Anlaşmayı destekleyenler, ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin diğer ülkelerin anlaşmaya bağlılığını zayıflatmasına veya anlaşmadan çekilmelerine neden olmasından endişe ediyorlar.

Kanada, Avrupa Birliği ve Çin, ABD ayrılsa bile anlaşmaya olan bağlılıklarını devam ettireceklerini açıkladılar. Reuters’a konuşan bir kaynak, Hindistan’ın da anlaşmaya sadık kalacağını belirtti.

Neden önemli?

Bundan iki yıl önce 200 ülkenin katılımıyla gerçekleşen zirvede, küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar iki derecenin altında tutulması için anlaşmaya varılmıştı.

Anlaşma, karbondioksit ve diğer fosil yakıtlardan çıkan gazların emisyonlarını azaltarak küresel ısınmayı kısmen sınırlamayı hedef alıyordu. Anlaşma uyarınca ABD 2025 yılına gelindiğinde, gaz emisyonlarını 2005 yılındaki düzeyinden yüzde 26 ila 28 oranında daha düşük düzeye getirme sözü vermişti.

Trump, başkanlık yarışından bu yana, iklim değişikliğine karşı mücadeleye sert çıkmasıyla ve durumu ciddiye almamasıyla eleştiriliyor.

Trump, başkanlık seçim kampanyası sırasında göreve gelmesinin ardından ABD kömür ve petrol sektörlerini destekleyebilmek için görevde ilk 100 gün içinde Paris anlaşmasını iptal edeceğini söylemişti.

Fakat Trump, göreve geldikten sonra anlaşmada kalması için yatırımcılar, uluslararası güçler ve kömür sektöründen bazı kesimler de dahil olmak üzere iş dünyasının liderlerinden baskı görmüştü. Trump aynı zamanda danışmanları arasında bu konu hakkında görüş ayrılığıyla da karşı karşıya kalmıştı.