Paris esnafı dertli: Önce sarı yelekler şimdi de Notre Dame

Paris’in dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali’nin trajik bir şekilde büyük bir yangınla ciddi zarar görmesinin ardından bölgedeki dükkanlarına erişim bile sağlayamayan esnaf “Zaten sarı yelekliler sebebiyle zor bir kış geçirdik, şimdi de Notre Dame” diyerek yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

Fotoğraf: Reuters

Agence France-Presse’nin haberine göre, ‘kasaba’ olarak da anılan Notre-Dame Katedrali civarındaki bölgede hediyelik eşya dükkanı, çiçekçileri ve restoranları olan Paris esnafı yanmış kathedralin gölgesinde bir kafede bir araya gelerek nasıl ayakta kalabileceklerini tartıştı. ‘Kasaba‘ bölgesindeki esnafın an itibariyle güvenlik nedeniyle dükkanlarını açmalarına hala izin verilmiyor.

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Çiçek pazarında dükkanı olan Virginie Aranda “Günde 500 turist ağırlardık, şimdi kimse kalmadı. Dükkanımıza gidip çiçeklerimizi bile sulayamadık” dedi.

1971’den bu yana çiçek dükkanı olan Betty Toullier ise “Zaten sarı yelekliler sebebiyle zor bir kış geçirdik, şimdi de bu. Herşeyimizi kaybedebiliriz” diye konuştu.

Quai des Fleur caddesinde üç çalışanı olan bir restoranın sahibi Esther Butel du şunları söylüyor: “Çalışanların işleri tehlikede. Bugün dükkanımı açtım ama sadece bir kahve satabildim. Bir müşterinin ödediği 2.50 avro ile kesinlikle hayatta kalamam.”

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Notre-Dame esnaf birliği başkanı Patrice Le Jeune şehir yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrası esnafa “Hiçbir risk almak almayacaklar” dedi ve Notre-Dame Katedrali çevresinde yer alan kartpostal görünümündeki sokakların haftalar hatta aylar boyunca kapalı kalabileceğini söyledi.