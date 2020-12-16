Paris belediyesine, ‘fazla’ kadın yönetici çalıştırdığı için para cezası

Fransa’nın başkenti Paris’in belediyesine, ‘çok fazla kadın yöneticiye iş verildiği’ gerekçesiyle para cezası geldi.

2014’te seçilen Hidalgo, Paris’in ilk kadın belediye başkanı. (Fotoğraf: Reuters)

Kamu hizmeti bakanlığı 2018 yılında, belediyede yasayla belirlenen üst düzey kadın çalışan oranının aşıldığını belirterek 90 bin avro (852 bin lira) cezanın ödenmesini talep etti.

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Bakanlığın çıkış noktası, 2013’te yürürlüğe giren, yönetici koltuğundaki kadın ya da erkeklerin sayısının yüzde 60’ı geçemeyeceğini öngören yasa.

2018 yılında, belediyedeki üst düzey görevlere 11 kadın beş erkek yönetici getirildi. Başka deyişle göreve gelenlerin yüzde 69’u kadındı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, cezanın, ‘saçma, adaletsiz ve tehlikeli’ olduğunu savunarak, kadınların ön planda olmasının gerekliliğinin altını çizdi.

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Hidalgo, bakanlığa cezayı bizzat kendisinin götüreceğini söyleyerek, “Çeki ben, başkan yardımcılarım ve bizim çalışan tüm kadınlar birlikte götüreceğiz” dedi.

Kamu Hizmeti Bakanı Amélie de Montchalin ise Hidalgo’nun eleştirisine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Montchalin, cezanın 2018’deki atamalar nedeniyle verildiğini anımsatarak sonrasında ilgili maddenin kaldırıldığını ifade etti.