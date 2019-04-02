Paris Belediye Başkanı’ndan Ankara, İstanbul ve İzmir’e kutlama mesajı

Fransa’nın başkenti Paris’in Sosyalist Partili Belediye Başkanı Anne Hidalgo, resmi olmayan sonuçlara göre kazanan CHP’li Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarını Türkçe mesajla tebrik etti.
Hidalgo, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Türkiye’nin ve özellikle Ankara, Istanbul ve Izmir’in çoğulcu demokrasiye, adalete ve temel hak ve özgürlüklere inanan yeni Belediye Başkanlarını kutluyoruz. Paris’in dostluğundan şüpheniz olmasın.”
YSK’nın açıkladığı sonuçlara göre, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş, İzmir’de Tunç Soyer kazandı. AKP, bu sonuçların üstüne İstanbul ve Ankara’da tüm ilçelere itirazda bulundu.