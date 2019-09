Paris Anlaşması’nı onaylamayan son iki G20 ülkesi Türkiye ve Rusya

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da taslak programa göre konuşma yapacağı BM İklim Eylem Zirvesi bugün Türkiye saati ile 17:00’da New York’ta başlıyor. Paris Anlaşması’nı onaylamayan son iki G20 üyesi Türkiye ile Rusya da konuşacak.

Erdoğan’la Putin Soçi’de bir araya geldi. (Fotoğraf: Reuters)

Dünya liderlerinin yanısıra, iş dünyasının temsilcilerinin de katılacağı ve iklim eylemi konusunda somut açıklamalar yapacağı zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye saati ile 22.10’da söz alacak. Cumhurbaşkanı, Live, Work and Move Green (Yaşam, İş ve Yeşil Hareketler) adlı oturumda söz alacak.

Rusya’nın Paris Anlaşması’nı onaylaması bekleniyor

Rusya’nın Paris Anlaşması’nı onaylayacağına dair açıklama yapması bekleniyor.

Zirvenin başladığı gün sivil toplum kuruluşlarının hedefi petrol ve doğal gaz şirketleri olacak. New York şehrinin dört bir yanına dünyanın en büyük fosil yakıt şirketleri arasında yer alan Shell, BP, ExxonMobil ve Chevron’nun CEO’larının ‘iklim suçlarından arandığına’ dair posterler asıldı. Oil Gas Climate Initiative ise bu sabah itibari ile yeni bir rapor yayımladı. Scaling Up for Action (Eylemi Büyütmek) adı taşıyan rapor, petrol ve gaz sektörünün nasıl net-sıfır emisyona ulaşabileceğine dair önemli bilgiler içeriyor.

Zirve öncesinde yayımlanan Birleşmiş Milletler raporuna göre;

