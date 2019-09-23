Paris Anlaşması’nı onaylamayan son iki G20 ülkesi Türkiye ve Rusya

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da taslak programa göre konuşma yapacağı BM İklim Eylem Zirvesi bugün Türkiye saati ile 17:00’da New York’ta başlıyor. Paris Anlaşması’nı onaylamayan son iki G20 üyesi Türkiye ile Rusya da konuşacak.
Dünya liderlerinin yanısıra, iş dünyasının temsilcilerinin de katılacağı ve iklim eylemi konusunda somut açıklamalar yapacağı zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye saati ile 22.10’da söz alacak. Cumhurbaşkanı, Live, Work and Move Green (Yaşam, İş ve Yeşil Hareketler) adlı oturumda söz alacak.
Rusya’nın Paris Anlaşması’nı onaylaması bekleniyor
Rusya’nın Paris Anlaşması’nı onaylayacağına dair açıklama yapması bekleniyor.
Zirvenin başladığı gün sivil toplum kuruluşlarının hedefi petrol ve doğal gaz şirketleri olacak. New York şehrinin dört bir yanına dünyanın en büyük fosil yakıt şirketleri arasında yer alan Shell, BP, ExxonMobil ve Chevron’nun CEO’larının ‘iklim suçlarından arandığına’ dair posterler asıldı. Oil Gas Climate Initiative ise bu sabah itibari ile yeni bir rapor yayımladı. Scaling Up for Action (Eylemi Büyütmek) adı taşıyan rapor, petrol ve gaz sektörünün nasıl net-sıfır emisyona ulaşabileceğine dair önemli bilgiler içeriyor.
Zirve öncesinde yayımlanan Birleşmiş Milletler raporuna göre;
- 75 ülke 2020 yılında iklim eylem planını güncelleyecek.
- 18 gelişmiş ülke (Birleşik Krallık, Almanya, France vs.), 53 gelişmekte olan ülke (Kostarika, Şili, Etiyopya vs.) ile 3 yükselen piyasa ekonomisi (Çin, Meksika vs.) 2030 ya da 2050 yılı iklim hedeflerini güncelleyecekler.
- 2030 hedefini gelecek yıl güncelleyecek olan ülkeler ise şunlar: Arjantin, Kosta Rika, Meksika, Norveç, İsviçre, Ukrayna, Fransa, İspanya, Portekiz. 2050 hedefi ortaya koyacaklar arasında ise AB, Birleşik Krallık, Şili ve Etiyopya var.
- Almanya ve Slovakya da Kömür Sonrası Enerji İttifakı’na katılıyor. Böylelikle kömürsüz elektrik üretimini hedefleyen ülkelerin, eyaletlerin ve şirketlerin bir araya geldiği ittifakın üye sayısı 91’ye ulaştı: 32 devlet, 25 eyalet ve 34 şirket.
- Çin’in zirvede, geçtiğimiz Haziran ayında yayımladığı ve 2020 itibari ile yeni hedef vereceğini açıkladığı duyuruyu vurgulaması bekleniyor.
- Danimarka ve İsveç ise Yeşil İklim Fonu’na yaptıkları katkıyı artıracaklarına dair duyuru yapacaklar.
- Basın kuruluşları Hindistan Başbakanı Modi’nin 2030’da 500 GW yenilenebilir enerji hedefi açıklayacağını ifade ediyor.