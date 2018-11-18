‘Pardon’: Mahkeme verdiği beş aylık hapis cezasını beş dakika sonra bozdu

Kırklareli’de basit yaralama ve hakaret suçlamasıyla tutuksuz yargılanan bir yurttaşa verilen beş ay hapis cezası beş dakika sonra iptal edildi.

Bener Şen isimli yurttaşa şikayet üzerine dava açıldı.

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Mahkeme tutuksuz yargılanan Şen’e beş ay hapis cezası vererek duruşmayı bitirdi.

Ancak mahkeme zabıtlarını bekleyen Şen, tekrar mahkeme salonuna çağırıldı ve “Pardon” denilerek hapis cezası kaldırıldı. Hakim buna gerekçe olarak ise dosyada hata yapılmasını gösterdi. Bu yüzden duruşma ocak ayına ertelendi.

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Şen, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Dışarı çıkarıldık, kısa bir süre geçtikten sonra ‘pardon’ denilerek içeri alındık. ‘Biz dosyayı tam incelememişiz, sizin bu beş aylık hapis cezasını biz iptal ettik’ dediler. Bir insanın beş aylık hapis cezasına çarptırılması, bir kişinin iki dudağının arasında mı?”