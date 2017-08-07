Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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‘Parçalı’ Ay, İstanbul’a uğradı

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Ay’ın dörtte birinin karardığı ‘parçalı ay tutulması’ eşliğinde Boğaz. (DHA\Akın Çeliktaş)

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