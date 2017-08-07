‘Parçalı’ Ay, İstanbul’a uğradı

Ay’ın dörtte birinin karardığı ‘parçalı ay tutulması’ eşliğinde Boğaz. (DHA\Akın Çeliktaş)
Yaramazlara biraz batar!
Ay’ın dörtte birinin karardığı ‘parçalı ay tutulması’ eşliğinde Boğaz. (DHA\Akın Çeliktaş)
Herkese açık beş günlük bir ‘Adalet Kurultayı’ düzenleyeceğini duyuran CHP’nin genel başkan yardımcısı Çetin Osman Budak, programın detaylarını paylaştı.
Türkiye, cep telefonunda aylık 436 dakikalık konuşma süresiyle bir kez daha Avrupa birincisi oldu.
‘Darbenin mimarı’ olarak anılan eski Orgeneral Akın Öztürk’ün Akıncı Üssü davasındaki çapraz sorgusuna devam edildi.
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren tasarıya karşı çıkanların aslında nikahın kendisine karşı olduğunu savundu.
AKP’nin genel başkanı sıfatıyla parti teşkilatlarına yönelik ‘metal yorgunluğu’ uyarısını yineleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘kapsamlı değişim’de kararlı olduğunu söyledi.