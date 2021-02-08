‘Parçalanmaya başladılar’ diyen Erdoğan: CHP gençleri kullanıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin ‘kendi çürümüşlüğünün üzerini örtmek için’ gençleri kullandığını, ‘onların geleceğini tehlikeye attığını’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Lideri olduğu AKP’in Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Erdoğan’ın hedefinde CHP ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

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Adını anmadan bugün CHP’den istifa edeceğini, yeni parti için hazırlıkların tamamlandığını açıklayan Muharrem İnce’ye atıfta bulunan Erdoğan şunları söyledi: “Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi. İşte kendi içlerinde parçalanmaya başladılar. Programına, ne yaptığına baktığınızda büyük bir boşluk ortaya çıkıyor. Nerede milletin huzurunu, toplumsal barışı hedef alan mesele varsa arkasından CHP ve şürekası çıkıyor. CHP’nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştiği partileri dengede tutarak kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak.”

‘Eleştirenleri kapı dışarı ediyor’

Yıllardır kendilerini tek adamlıkla suçlayanların dönüp dolaştıkları yerin ‘tek adamcağız’ siyaseti olduğunu ifade eden Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun kasetle partisinin başına geçtiğini bir kez daha söyleyerek, “CHP’nin başındaki zat eleştirenleri kapı dışarı ediyor” dedi.

‘Ha CHP, ha HDP fark yok’

‘En büyük üzüntülerinin çürümüşlüklerini gençleri kullanarak onların istikbalini tehlikeye atarak saklamaya çalışmaları’ olduğunu ifade eden Erdoğan, “Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok. Terör örgütlerinin beslemesi bunlar” dedi. Erdoğan, CHP’nin gençleri kışkırttığını öne sürdü.

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‘Çarşamba günü konuşmamı izleyin’

Erdoğan, çarşamba günü millete sesleniş konuşmasında önemli şeyler açıklayacağını belirterek, “Özellikle izlemenizi istiyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim” ifadelerini kullandı.