Paraşütü arıza yapan işadamı hayatını kaybetti: 20 yıldır bu sporu yapıyordu

İzmir’de 63 yaşındaki işadamı Gürbüz Candemir, yamaç paraşütü yaparken uçuş sırasında paraşütünün kapanması nedeniyle düşerek hayatını kaybetti.
Yaklaşık 20 yıldır yamaç paraşütü sporu yapan Gürbüz Candemir, dün sabah saatlerinde Bozdağ Yaylası’ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra paraşütü kapanan Candemir hızla yere düştü.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu tespit ettikleri Candemir’i ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Candemir, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Candemir doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Candemir’in cenazesi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Ödemiş Sanayi Sitesi’ndeki fabrikalarda tarım aletleri üretimi yapan Candemir, çiftçilerin işlerini kolaylaştıracak yeni aletler geliştirmesiyle tanınıyordu.