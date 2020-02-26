Parasını Bitcoin’e yatıran uyuşturucu satıcısı şifreleri kaybedince 360 milyon liralık serveti çöpe gitti

İrlandalı bir uyuşturucu satıcısı erişim kodlarının yazılı olduğu kağıt çöpe atılınca milyonlarca avro değerindeki bitcoin (kripto para birimi) servetini kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

İrlanda Cumhuriyeti’nin başkenti Dublin’de yaşayan 49 yaşındaki Clifton Collins, büyük bölümünü 2011-2012 yıllarında aldığı altı bin bitcoini ‘kolay ele geçirilmemesi için’ 12 farklı hesaba bölerek, dijital cüzdanına koydu. Cüzdanın özel anahtarlarını bir kağıda yazarak, bunu da olta çantasına sakladı.

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Mevcut kurlara göre Collins’in serveti 54 milyon avro (yaklaşık 360 milyon lira) değerinde.

Satıcı aynı yıl ‘uyuşturucu’dan tutuklanıp beş yıl hapis cezası aldı.

Bunun ardından Collins’in ev sahibi eşyalarının çoğunu Galway ilçesindeki katı atık depolama alanına gönderdi. Atıkların yok edilmek üzere Çin veya Almanya’ya gönderildiği belirtildi.

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İrlanda’daki emniyet yetkililerinin de uyuşturucu satışından elde edilen bu serveti almak için bitcoin cüzdanlarını izlediği ancak anahtarlar olmadığı için buna ulaşamadığı belirtildi.

Adli bilişim şirketi Chainalysis’in 2017’de yaptığı çalışmada toplam bitcoinlerin yüzde 20’sinin, yani neredeyse 4 milyon bitcoinin sonsuza dek kaybolduğunu hesaplamıştı.

Collins’in kayıp serveti kaybolan en büyük servet de değil. 2013’te Galli bilişim teknolojisi uzmanı James Howells içinde 7 bin 500 bitcoin bulunan bir bilgisayar hard diskini yanlışlıkla çöpe attığı için manşetlere çıkmıştı.