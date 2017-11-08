Parasını alamayan Bravo işçilerinden Zara’ya icra işlemi

Bravo hazır giyim fabrikasının iflas etmesinin ardından kıdem tazminatlarını alamayan 151 işçi için Zara’ya icra işlemi başlattıldı. Alacak tutarı yaklaşık 3 milyon 200 bin TL.

Ünlü giyim firması Zara’ya üretim yapan Bravo işçileri, alamadıkları maaşlar ve kıdem tazminatı için imza kampanyası başlatmıştı.

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İşçiler tüketicilerin de dikkatini çekmek için ürünlerin etiketlerine, “Alacağınız ürünü ben yaptım. Ama paramı alamadım” diye özel bir not iliştirmeye başlamıştı.

Hürriyet’e konuşan DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şube Başkanı Asalettin Aslanoğlu, Zara, Next ve Mango’ya üretim yapan Bravo hazır giyim fabrikasının iflas etmesi üzerine alacakları ödenmeyen 151 işçi olduğunu ve Zara firmasının mağdur işçiler için herhangi bir girişimde bulunmadığını belirterek icra işlemi başlattıklarını söyledi.

İşçiler ile Zara’yı karşı karşıya getiren süreç Bravo’nun batmasıyla başladı. Şirkete ait üretim araçları alacaklılara geçti.

İşçiler de Zara’nın bağlı olduğu uluslararası sözleşme gereği alacaklarını ödenmesi için şirketle temasa geçti. Zara’nın İstanbul’daki ofisinin yanısıra İspanya’nın İstanbul’daki başkonsolosluğuna da başvuruldu, ancak olumlu bir sonuç alınamadı.

Bravo işçileri Change.org sitesinde bir imza kampanyası yürütüyor.