‘Parası olmayan’ öğrenciye otobüste beş binişe kadar ‘avans’

İETT Genel Müdürü Arif Emecen, öğrencilere beş biniş hakkı avans vereceklerini söyledi.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’ya konuşan Emecen, yeni uygulamanın öncelikle öğrencilere yönelik olacağını, bunun öğrencileri memnun edeceğini düşündüklerini ifade etti.

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İETT müdürü, yeni uygulamayı şu sözlerle anlattı: “Öğrenci arkadaşlarımız gece evine giderken son biletini, kontörünü kullandı. Sabah da sınavı var. Bileti yok, otobüse binemiyor. O anda belki nakiti de yok. O gün biz ona, ‘Bonus’ diyebileceğimiz, ekstra 5 binişe kadar kontör vereceğiz. Sonra biletini doldurduğunda, tekrar hesaba aktarılmış olacak. Yani biz ona belli bir süre avans vermiş olacağız.”

Emecen, uygulamanın daha sonra diğer yolcular için de uygulanabileceğini kaydetti.

İETT müdürü, belediyenin yerleşkelerde sıcak çorba dağıtımına başlayacağını da duyurdu.

İstanbul’un yüzde 13’ü otobüse para ödemiyor

CHP’li İBB ve Kadıköy meclis üyesi Ülkü Koçar, mecliste geçen hafta tüm öğrencilere otobüslerin ücretsiz olması için önerge vermişti.

Emecen de talebi “Bunu biz de çok arzu ederiz ama maalesef mümkün değil. İstanbul’daki yaklaşık 4 milyon öğrenciye zaten yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Bütün yolcuların yüzde 13’ünü ise bedava taşıyor taşıyoruz” sözleriyle yanıtlamıştı.