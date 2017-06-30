‘Parasal sisteme karşı tek başına direniş’te ikinci perde: Banka şubesine bu kez de kazmayla ‘daldı’ 

Antalya’da “Parasal sisteme tek başına olan bir direniştir bu” diyerek bankaya aracıyla ‘dalan’ adam, bu kez de bir bankaya kazmayla zarar verdi.

28 yaşındaki Cem Mustafa Demir, özel bir bankanın Muratpaşa ilçesindeki şubesine 3 Mart’ta sabaha karşı aracıyla girmiş, karakola götürülürken parasal sisteme karşı olduğu için bu eylemi yaptığını söylemişti.

Mahkemece serbest bırakılan Demir’in bu kez 12 Haziran’da kazmayla kapısını kırarak girdiği bir kamu bankasına zarar verdiği ortaya çıktı.

Kamera görüntülerinden Demir’in gişe memurlarının kullandığı bankoya zarar verdiği, yanında getirdiği bidondaki sıvıyı da etrafa dökerek kaçtığı tespit edildi.

‘Hatırlamıyorum’

Kent dışına çıkan Demir’in babasına ulaşan polis, baba B.D.’nin oğlunun dönüş yapacağı gün teslim olacağını söyledi.

Dün geldiği kentte karakola giderek teslim olan Demir, emniyetteki ifadesinde, olayı tam olarak hatırlamadığını, parasal sisteme karşı bir tepki olarak gerçekleştirdiğini kaydetti.

Mahkemeye çıkarılan Demir, ‘mala zarar verme’ suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA, şüphelinin psikolojik rahatsızlığının belirlendiğini yazdı.