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Yaramazlara biraz batar!

‘Paramparça’dan ‘Mutlu Son’a: Oscar’ın Yabancıları İstanbul Modern Sinema’da

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İstanbul Modern Sinema, 11-21 Ocak tarihlerinde ‘Oscar’ın Yabancıları’ adlı seçkiyi sinemaseverlerle buluşturuyor. ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ dalında Oscar’a aday 13 filmin gösterileceği seçkideki yapımlardan yedisi son dokuza kalan filmler arasında.

‘Kare’

‘Oscar’ın Yabancıları’, Hollywood kulvarının dışında, dünya festivallerinde başarılı olmuş, farklı dil ve kültürlerden filmlerin buluştuğu bir kategoriyi temsil ediyor.

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‘Paramparça’

13 filmin izleyiciyle buluşacağı programda Fatih Akın’ın ‘Altın Küre’ye layık görülen ‘Paramparça’sı, Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel’in dönüş filmi ‘Zama‘, Ruben Östlund’un çağdaş sanata dair güçlü bir taşlama sunduğu ve Cannes’dan Altın Palmiye’yle dönen ‘Kare’si ve Michael Haneke’nin bir burjuva ailesi resmi çizen yeni filmi ‘Mutlu Son’ da yer alacak.

‘Mutlu Son’

Program şöyle:

Programla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın.


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