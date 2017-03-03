Paralimpik milli tenisçiden ‘yol ücreti’ alan notere ve bina sahibine para cezası

Paralimpik Oyunları’na katılan ilk Türkiyeli kadın tenisçi Büşra Ün’den noterin merdivenlerini çıkamadığı için ‘yol ücreti’ alan notere ve bina sahibine para cezası kesildi.

Ün, resmi bir işlem için gittiği Şirinyer’deki İzmir 16’ncı Noterliği’nde 25 basamağı çıkamayınca, noter görevlisinin aşağı inerek getirdiği evrakları imzalamıştı. İşlemin tamamlanmasının ardından Ün’e kesilen makbuzda, ‘yol ücreti’ adı altında 17,74 lira talep edilmişti.

Daha önce bir kez daha aynı durumla karşılaşan milli tenisçi, Twitter hesabından, “Engellilik nedir diye soranlara ‘Noterde 25 basamak merdiven çıkamadığımda kişilerin aşağı gelmesi için 17,74 TL ödemektir’ deyin” mesajını paylaşmıştı.

Para cezası

İzmir valiliği 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun hükümlerine göre bina sahibine 3 bin lira, notere de kamu kurumu olması nedeniyle 15 bin lira idari para cezası kesti.