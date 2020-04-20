Paraları biten turistler, salgın patlak verince günlerce Hindistan’daki bir mağarada kaldı

Salgın patlak verince Hindistan’da ‘mahsur kalan’ ve paraları bittiği için günlerce bir mağarada kalan altı turist yakalandı ve karantinaya alındı.

ABD, Fransız, Ukrayna, Nepal ve bir de Türk vatandaşının bulunduğu ikisi kadın altı kişinin, 24 Mart’tan beri Britanyalı Beatles grubunun meditasyon öğrendiği, Rişikeş’in yakınlarındaki bir mağarada saklandığı belirtildi. Polis teşkilatı, bu kişilerin hiçbirinde Covid-19 belirtisi görülmediğinin ancak tedbir amaçlı bir inziva merkezinde (aşram) karantinaya alındıklarını açıkladı.

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AFP’nin haberine göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Turistlerin Hindistan’da sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden önce bir otelde kaldıklarını ancak paralarının bittiğini ve bu nedenle mağarada kalmaya başladıklarını öğrendik. Sadece yiyecek almak için para biriktirmişler. Nepalli olan dışarı çıkıp alışveriş yapıp dönüyormuş.”

Rişikeş’te 700 yabancı turist mahsur kaldı. Hindistan’da mart sonunda ilan edilen sokağa çıkma yasağının 15 Nisan’da sona ermesi planlanıyordu ama 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.

17 bin 615 vaka bulunan ülkede 559 kişi Covid-19’a yenik düştü.