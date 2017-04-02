Paraguay’da bir gösterici ‘polis kurşunu’yla öldü: İçişleri bakanı ve emniyet müdürü görevden alındı

Paraguay’da devlet başkanının ikinci kez seçilmesinin önünü açacak anayasa değişikliği protestoları sırasında bir göstericinin öldürülmesinin ardından içişleri bakanı ve emniyet müdürü görevden alındı.

Ülkede 1992’de yapılan anayasa değişikliği, başkana yalnızca bir dönemliğine, yani beş yıllığına iktidarda kalma şansı tanıyor.

Paraguay Başkanı Horacio Cartes ise bu yasağı kaldırarak, gelecek seçimde tekrar aday olmak istiyor. Ancak göstericiler bu fikirde değil.

Başkent Asuncion’da başlayan eylemler dalga dalga yayılırken, dün geç saatlerde parlamento binası ateşe verilmiş, yangın kontrol altına alınmasının ardından gösterilerin durulduğu belirtilmişti.

Biber gazı ve tazyikli suyla göstericileri dağıtmaya çalışan polislerin sıklıkla silah doğrulttuğu görülürken, protestolar sırasında göstericiler arasından 25 yaşındaki Rodrigo Quintana’nın polis kurşunuyla öldüğü ortaya çıktı.

‘Quintana’nın ölümü ‘kabul edilemez”

Bunun üzerine Devlet Başkanı Horacio Cartes’in İçişleri Bakanı Miguel Tadeo Rojas ve Emniyet Müdürü Crispulo Sotelo’yu görevden aldığı açıklandı.

Sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, ‘özeleştiri’ yaptığını ifade eden Cartes, Quintana’nın ölümünün ‘kabul edilemez bir felaket’ olduğunu belirterek, sorumluların cezalandırılacağını söyledi.

Gösteriler nedeniyle ertelenen anayasa değişiklik teklifinin önümüzdeki hafta Temsilciler Meclisi’nde oylanması bekleniyor.

Cartes’in görev süresi gelecek yıl sona eriyor.