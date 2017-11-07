‘Paradise Papers’ta Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşinin de adı var

Dünyanın dört bir yanından politikacı ve iş insanlarının ‘vergi cennet’lerindeki bağlantılarını ortaya çıkaran ‘Paradise Papers’ta Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhat Albayrak’ın da adı geçiyor.

‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri) politikacı ve iş insanlarının vergi cenneti olarak bilinen 19 ülke ve ‘hukuk bölgesi’ndeki yatırımlarını ifşa etmeye başlamıştı. Belgeler, mali sistemlerine ‘off shore‘ adı verilen bu tür ülkelerde yatırım yapan kişilerin kendi ülkelerinde ödemeleri gereken vergiden kaçınmaya çalıştığını göstermesi bakımından önemli. ‘Off shore’ yatırımlar, ayrıca kayıt dışı kazancı da saklamak için kolayca kullanılabildiği için uluslararası finans sisteminde itibarlı sayılmıyor.

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Belgelerde Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları erkam ve Bülent yıldırım’a ait Malta merkezli beş şirketin de olduğu önceki gün ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet’ten Pelin Ünker’in haberine göre belgelerde Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak, Malta’da kurulu Frocks International Trading Ltd adlı şirketin yetkilisi gözüküyor.

Serhat Albayrak’ın yanısıra Çalık Holding çalışanları Mehmet Gökdemir, Murat Tarı ve Şafak Karaaslan şirket yetkilileri arasında.

Tarı 2000-2005 yıllarında Çalık Holding’de genel müdür olarak görev yaptı. Gökdemir Çalık Holding’e bağlı GAP Tekstil yönetim kurulu üyesi. Karaaslan Çalık Holding’in dış ilişkiler sorumlusu.

Frocks International Trading 17 Ocak 2003’te kurulmuş, şu an aktif görünmüyor. Ancak Eylül 2009’a kadar aktif olduğunu gösteren belgeler var. Bu geçen altı yılda hangi amaçlar için kullanıldığı ise belirsiz.

Çalık Holding’de genel müdürlük görevini 2007 yılına kadar Serhat Albayrak, daha sonra Berat Albayrak üstlenmişti.