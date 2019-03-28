‘Paradise Papers’ı haberleştiren Cumhuriyet muhabirinin davası zaman aşımından düştü

‘Paradise Papers’ı haberleştirdiği için ‘basın yoluyla iftira’ suçlamasıyla yargılanan eski Cumhuriyet muhabiri Pelin Ünker’in davası zaman aşımı nedeniyle düştü.

Ünker (soldan beşinci)… Fotoğraf: MLSA

Ünker, ‘Paradise Papers’a dayanarak eski başbakan Binali Yıldırım ve oğullarının yanısıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve işadamı Ahmet Çalık’ın Malta’daki off-shore varlıklarını haberleştirmişti.

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Ünker, Yıldırım ve oğullarının açtığı davada ‘iftira ve hakaret’ suçlamasıyla bir yıl bir ay 15 gün hapis ve 8 bin 860 lira para cezası almıştı.

Ünker, Albayrak kardeşler ve Çalık’ın şikayeti nedeniyle ayrıca ‘basın yoluyla hakaret’ suçundan yargılanıyordu. Gazetecinin İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davası bugün zaman aşımından düştü.

Medyascope.tv’nin haberine göre, kararda, ‘kamuyu ilgilendiren bir konuda, basının haber verme ve kamuoyunun bilgi edinme hakkı kapsamında kalan güncel mahiyette bir haber yapıldığı’ ifadeleri yer aldı.

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Beş dakikalık aranın sonrasında hakim Nursel Bedir, davanın dört aylık dava açma süresinin dolmasından sonra açıldığını söyledi ve düşme kararı verdi. Ünker’e bir yıldan dört yıla kadar hapis istenmişti.

Ünker söz konusu haberleriyle Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nden ‘Şeffaflık Ödülü’ almıştı.