‘Paradise Papers’ karikatürü: Evrensel ve çizer Selvi’ye toplam 10 bin lira para cezası

‘Paradise Papers’ karikatüründe TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım’ın ‘kişilik haklarına saldırıda bulundukları’ gerekçesiyle Evrensel gazetesi ve çizer Sefer Selvi’ye toplam 10 bin lira manevi tazminat cezası verildi.

Selvi’nin çizimi Yıldırım’ın iki oğlunun ‘off shore’ şirket sahibi olduğunu ortaya koyan ‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri) belgeleriyle ilgiliydi.

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‘Paradise Papers’ politikacı ve işinsanlarının vergi cenneti olarak bilinen 19 ülke ve ‘hukuk bölgesi’ndeki yatırımlarını ifşa etmişti.

Belgeler, mali sistemlerine ‘off shore’ adı verilen bu tür ülkelerde yatırım yapan kişilerin kendi ülkelerinde ödemeleri gereken vergiden kaçınmaya çalıştığını göstermesi bakımından önemli.

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Anadolu 29’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada davayı karara bağlayan hakim, davacılar Binali Yıldırım adına 5 bin lira, Erkam Yıldırım adına da 5 bin lira manevi tazminatın 9 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılar Sefer Selvi ve Bülten Basın Yayın Reklamcılık Ticaret Limited şirketinden alınarak davacılara ayrı ayrı ödenmesine karar verdi.

Dava dilekçesi

Dava dilekçesinde, Evrensel gazetesinde ve internet sitesinde aşağılayıcı ve mizahtan uzak bir karikatür yayınlandığı savunulmuştu.

Söz konusu karikatürle dönemin başbakanı Binali Yıldırım ve işadamı oğlu Erkam Yıldırım’a karikatürize edilmek suretiyle vergi kaçırıyor gibi çirkin isnat ve iftiralarda bulunulduğu, ‘komik ve gülünç’ biçimde resmedildiği kaydedilmişti.

Davalıların amacının ikilinin itibarını zedelemek olduğu belirtilerek, gazete, çizer ve eski sorumlu yazıişleri müdürü Çağrı Sarı’dan toplam 40 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.