Para tatlı: AB, Suudi Arabistan’ı ‘kara liste’ye almaya yanaşmadı

Türkiye’deki perakende ve tüketici ürünleri sektörünü zorlu bir yılın beklediği uyarısını yapan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yaşar Holding ve Migros’un daha fazla kötüleşmeye karşı en kırılgan şirketler olduklarını açıkladı.