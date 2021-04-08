Para Politikası Kurulu’na yeni üye

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine atandı.

Merkez Bankası’nın (MB) yazılı açıklamasında, banka meclisi üyesi Prof. Dr. Hobikoğlu’nun atamasının, TCMB Kanunu’nun 22/A maddesi uyarınca yapıldığı kaydedildi. Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, ilk kez 15 Nisan’da PPK toplantısına katılacak.

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İstanbul Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Hobikoğlu, 18 Mayıs 2020’de banka meclisi görevine seçilmişti.

Seçimden bir gün önceki Resmi Gazete’de, öğretim üyeliği ile Merkez Bankası’ndaki görevin eş zamanlı olarak yürütülebileceğine dair karar yayınlanmıştı.

Profesörün karardan bir gün sonra meclis üyeliğine seçilmesi nedeniyle ‘kişiye özel karar’ yorumları yapılmıştı.

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Kimdir?

Ankara’da 1977’de doğan Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Akademik kariyerine İÜ İktisat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak başladı.

2003 yılında yılında İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ekonomi alanında yüksek lisansını tamamlarken, 2009 yılında İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü İktisat Bilim Dalı’ndan doktora derecesi aldı.

2014 yılında makro iktisat alanında doçent unvanını aldı ve aynı alanda 2019 yılında profesör olarak atandı. Makro iktisat, para politikaları, davranışsal finans, büyüme ve kalkınma alanlarında çok sayıda kitap ve akademik çalışmaları bulunuyor.

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, halen İÜ İktisat Fakültesi Teknoloji ve Sanayi İktisadı Anabilim Dalı’nda görevini sürdürüyor.