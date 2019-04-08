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Yaramazlara biraz batar!

Para birimi uzmanı: İşler lira için daha da kötüleşecek, yıl sonu dolar 6.10

Bloomberg’in en iyi para birimi tahminleri yapan şirketler listesinde ilk sırasında yer alan Cinkciarz.pl, Türk lirası için işlerin daha da kötüleşeceğini, dolar/TL’nin yıl sonunda 6.10, 2020’nin ilk çeyreğinde 6.20 düzeyine kadar yükseleceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Bloomberg’de yer alan habere göre, parabimi tahminleriyle ünlü olan Polonyalı aracı kurum Cinkciarz.pl kıdemli analisti Marcin Lipka, Türk lirası ve Romanya leyinin ikinci çeyreğe (Latin Amerika hariç) gelişmekte olan ülkeler grubunda en aşağıda başladığına dikkat çekti ve bu para birimlerinin yılı daha da kötü bir seviyede kapatacağını öngördü.

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Lipka liranın dolar karşısında yüzde 10 daha düşeceğini, Romanya leyinin ise gelecek yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar avro karşısında yüzde 5 daha değer kaybedeceğini öngördü ve şu değerlendirmeleri yaptı:“Yerel seçimler sonrası siyasi belirsizlik, artı resesyon ve yüzde 20 düzeyinde bir enflasyon çok da olumlu bir kombinasyon değil. Dolar/TL yıl sonunda 6.10, 2020’nin ilk çeyreğinin sonunda 6.20 olacak.”

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