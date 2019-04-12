Papua Yeni Gine’nin sağlık sorunu: Penisine silikon veya yağ zerk eden yüzlerce erkek hastanelik oluyor

Papua Yeni Gineli doktorlar, her yıl yüzlerce erkeğin ‘kendi yöntemleriyle’ penis büyütmeye çalıştıktan sonra hastanelik olduğuna vurgu yaparak, “Bu ülke çapında önemli bir sorun” uyarısında bulundu.

Fotoğraf: ISTOCK.COM

Guardian’daki habere göre doktorların bu konudaki kaygısını başkent Port Moresby’deki hastanede çalışan cerrah Akule Danlop dile getirdi.

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Danlop, yüzlerce erkeğin silikon, hindistan cevizi yağı, zeytinyağ gibi maddeleri penislerine enjekte ettiğini belirterek, “Son iki yılda bizim hastaneye en az 500 kişi bu maddeleri zerk ettiği için geldi ve tedavi oldu” dedi. Her hafta beş vaka gördüğünü anlatan Danlop, enjeksiyonlarda kullanılan maddelerin yan etkileri olduğunun altını çizerek, “Yaptıklarından pişman halde geliyorlar. Bazen geri dönülemeyecek hasar medyana geliyor” dedi.

Ağırlıklı olarak 18-40 yaş grubundaki erkekleri bu yola başvurduğunu anlatan Danlop, “Her sosyal seviyeden insan var; avukat da öğretmen de” diyerek sadece başkentte değil ülkenin dört bir yanındaki hastanelerde bu tür vakaların kaydedildiğini söyledi. Konunun ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Danlop, toplumu bilinçlendirmek için bir kampanya başlatılması gerektiğini söyledi.

