Papa’nın tarihi Irak ziyareti sürüyor: Terör, dini kullanıyor; izin vermemeliyiz

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis’in dün başlayan tarihi Irak ziyareti sürüyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre dün Uluslararası Bağdat Havalimanı’na inen Papa Francis, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından resmi törenle karşılandı.

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Başbakan Mustafa el-Kazımi ile görüşmesinin ardından Bağdat’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçen Papa Francis, Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından iki lider baş başa görüştü.

Ardından Cumhurbaşkanı Salih, siyasi liderler, sivil toplum kuruluşu (STK) liderleri ve diplomatlarla buluşmasında bir konuşma yapan Papa şu ifadeleri kullandı: “Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmalıyız. Kardeşçe yaşamak gerçek diyalog ister. Irak’taki dinlerin çeşitliliği ülkeyi yüz yıllar öncesinden özel konuma yükseltmişti. Ülkeyi yeniden kalkındırmak yetmez. Yeniden kalkındırmayı başarmak önemli. Yıllarca Irak için dualar ettik. Aşırıcılık ve hoşgörüsüzlük yeter. Irak’ı riske atan bölgesel gerginliklere karşı durmak gerekiyor. Irak’ın kalkınması ve barışı için uluslararası topluma görev düşüyor.“

Papa Francis, Irak’ın başkenti Bağdat’ta 2010 yılında ayin sırasında düzenlenen terör saldırısıyla onlarca kişinin öldürüldüğü Seyyidet’ül Necat Kilisesi’ni de ziyaret etti.

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Katolik Kilisesi lideri bu sabah da Şiilerin en büyük dini mercii Ali es-Sistani ile Necef’teki evinde bir araya gelerek insanlığın günümüzde karşı karşıya olduğu büyük zorlukları görüştü.

Ardından Irak ziyaretine, İbrahim Peygamber’in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentinde devam etti. Ur kentinde Papa’yı Müslüman ve Hristiyan din adamları karşıladı.

Burada da bir konuşma yapan Papa birlik beraberlik mesajı vererek şunları söyledi: “Terör, dini kullanıyor. Biz de, dinin bir kılıf olarak kullanılmasına izin vermemeliyiz. Terör, tarihin bir parçası olan Irak’a da saldırdı. Din ve fikir çeşitliliğini, özgürlüğünü savunmalıyız. Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz. Barışçıl yaşamı inşa etmeden ve birbirimize destek çıkmadan barış gelmez.”

Papa Francis, Covid-19 salgını nedeniyle 2020’deki dış gezilerini iptal etmişti. Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini düzenleyen Francis, tarihte Irak’ı ziyaret eden ilk papa oldu.

Papa’nın Irak ziyaretini 8 Mart’ta tamamlaması planlanıyor.