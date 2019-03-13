Papa’nın eski ekonomi bakanına çocuk tacizi nedeniyle altı yıl hapis cezası

Vatikan’ın eski ekonomi bakanı Avustralyalı kardinal George Pell ülkesinde iki erkek çocuğa cinsel taciz uyguladığı gerekçesiyle altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

BBC’deki habere göre 1996’da Melbourne kentindeki bir katedralde başpiskoposluk görevini yürütürken kilise korosundaki 13 yaşındaki çocukları taciz eden Pell, Katolik Kilisesi’nin böyle bir suçtan hüküm giyen en üst düzey ismi oldu.

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Vatikan’da görev yaptığı sürede Papa’nın danışmanlığını da yapan ve konumu itibarıyla ‘Vatikan’ın 3 Numarası’ olarak bilinen 77 yaşındaki Pell’in duruşması Avustralya’da TV’den canlı yayınlandı.

Avukatı, dava sürecinde suçlamaları reddeden Pell’in temyize başvuracağını açıkladı. Temyiz duruşması haziranda görülecek Pell, cezasının üç yıl sekiz ayını çektikten sonra ise kefaletle serbest kalmak için başvuru yapabilecek.

2014’te Papa Francis tarafından ekonomi bakanı yapılan Pell, hakkındaki suçlamalar nedeniyle iki yıl önce görevden alınmış ve hakim karşısına çıkmak için Avustralya’ya dönmüştü.