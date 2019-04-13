Diken

Yaramazlara biraz batar!

Papağanı işkenceyle öldüren MasterChef yarışmacısına dava yok

Papağanına işkence yapan MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir’e dava açılmadı.

Özdemir, 17 Aralık 2018’de ‘Bahtiyar’ isimli papağanına işkence yaptığı sırada çektiği videoyu paylaşmış, ardından gözaltına alınmıştı. Papağan ölürken, TV8’deki MasterChef yarışmasıyla ünlü olan adamın bir süre akıl hastanesinde kalması kararlaştırılmıştı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) de Özdemir hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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İHA’dan Melike İnal’ın haberine göre İstanbul başsavcılığı 88 müştekinin bulunduğu soruşturmayı tamamlayarak, Özdemir hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Karara gerekçe olarak ‘mala zarar verme’ suçunun kendi hayvanına zarar verme kapsamında kalması gösterildi. Özdemir’e yalnızca para cezası verildiği kaydedildi.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, kararı “Hukuk bu kararı kabul ediyor olabilir ancak vicdanlar kabul etmiyor” sözleriyle değerlendirdi.

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